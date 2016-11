sun.factory und CWF werden Salespartner

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen sun.factory und CWF mündet in einer gemeinsamen Vertriebspartnerschaft.

Mit einer offiziellen Vertriebspartnerschaft vertiefen die sun.factory und CWF ihr langjähriges Geschäftsverhältnis und heben ihre Zusammenarbeit auf ein neues Niveau, das die Bearbeitung noch größerer PV-Projekte ermöglicht.

„Mit dieser Partnerschaft weiten wir unsere nationale und internationale Tätigkeit künftig weiter aus“, so Jürgen Wolpert, Geschäftsführer der CWF GmbH. Stefan Köberlein, Geschäftsführer der sun.factory GmbH ergänzt: „Die jahrelange gemeinsame Erfahrung in der Planung und Umsetzung von PV-Freiflächenanlagen haben uns gewissermaßen zu einem schlagkräftigen und eingespielten Team gemacht, darauf bauen wir nun auf“.

Die sun.factory baut durch diese Kooperation ihr Handelsgeschäft weiter aus, CWF profitiert von neuen Absatzmärkten im In- und Ausland.

Die beiden Unternehmen haben es sich mit ihren Geschäftsfeldern zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag zur Energiewende und zu den Erneuerbaren Energien zu leisten.



Über die sun.factory:

Die sun.factory mit Sitz in Regensburg ist seit 2010 im Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Durch die Arbeit in bereichsübergreifenden Expertenteams und die Nutzung von Kompetenzen aus den Ingenieurswissenschaften, der Informationstechnologie, sowie aus der Betriebswirtschaft entwickelt die sun.factory stetig technische Neuerungen und innovative Produkte rund um die erneuerbaren Energien. Die Kernkompetenz liegt im Bereich der Errichtung von Anlagen und aller weiteren Leistungen rund um den Bau von So¬laranlagen. Die sun.factory errichtet sowohl eigene geplante Anlagen als auch Fremdanlagen im Firmenverbund mit der bos.ten AG und übernimmt in der Folge auch Überwachungsleistungen, Wartung und Betriebsführung.

Über CWF:

CWF bietet patentierte, qualitativ hochwertige Unterkonstruktionen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen, die speziell an die Anforderungen und Ansprüche der Freiflächenanlagenmontage angepasst sind.

Bereits über 1,1 Gigawatt montiertes Freilandanlagensystem in ganz Europa steht Pate für die innovativen Trägersysteme. Die Leistung von CWF umfasst die Lieferung und Montage der Unterkonstruktion aus Stahl/Aluminium, die Modulmontage sowie die persönliche Beratung und teilweise Planung (Statik, Proberammen, etc.).