svt Unternehmensgruppe entscheidet sich für godesys ifax 10

Vollständig integrierte Geschäftssoftware deckt künftig alle Anforderungen an ERP, CRM, PPS und SCM in einer Plattform ab

Die godesys ifax GmbH, Anbieter von PPS- und ERP-Lösungen für den Mittelstand, freut sich über Kundenzuwachs: Die svt Unternehmensgruppe, einer der führenden deutschen Anbieter von Brandschutzlösungen und Experte für Schadensanierung, wird künftig für die Steuerung der Abläufe in den Bereichen Einkauf, Produktion, Logistik und Vertrieb Ihrer Brandschutzprodukte die flexible und effizient einsetzbare PPS (Produktionsplanung und -steuerung)-Software godesys ifax 10 einsetzen. Die neue Lösung soll die vielfältigen Geschäftsprozesse optimieren und die Wirtschaftlichkeit erhöhen.

Die svt Unternehmensgruppe ist seit fast einem halben Jahrhundert Hersteller qualitativ hochwertiger Brandschutzprodukte und Entwickler von Brandschutzsystemen, größter Dienstleister in der Montage im Neu- und Bestandsbau sowie in der Schadensanierung tätig. Einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte stellte für die Gruppe der Erwerb der AIK Flammadur Brandschutz GmbH im vergangenen Jahr dar. Die AIK verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung im Bereich Brandschutzprodukte und –systeme. Mit dem Zusammenschluss konnte die svt ihre Produktpalette sinnvoll ergänzen und erweitern.

Im Zuge der Übernahme, die ein deutlich erweitertes Portfolio mit sich brachte, stellte sich die Frage nach einer zukunftsfähigen und agilen Geschäftssoftware. Neben der Sichtung einschlägiger Software-Anbieter wurde auch die bei der AIK seit Jahren erfolgreich eingesetzte godesys ifax-Anwendung genau geprüft. Im Verlauf eines intensiven Auswahlverfahrens machte schließlich die PPS-Bestandslösung der AIK das Rennen. Ausschlaggebend war insbesondere der durchgehende, integrative Ansatz von godesys ifax sowie die innovative Workflow-Technologie, die nicht nur die effektive Abbildung der unternehmensindividuellen Prozesse ermöglicht, sondern die gesamte Wertschöpfungskette der Brandschutzprodukte abdeckt – vom Vertrieb über Planung, Produktion und Lagerhaltung bis zum Service. Die mandantenübergreifende Softwarelösung ifax 10 punktete zudem mit ihrem intelligenten Lager- und Logistikmanagement sowie der Webshop- und Portalintegration. Die Projekteinführung ist bereits im Januar 2017 gestartet.

Frank Steiner, Kaufmännischer Leiter der svt Holding GmbH, führt aus: „Mit godesys ifax 10 sind wir bestens für die Zukunft gerüstet und schaffen die notwendigen Voraussetzungen, um softwaregetriebene Innovationen und Optimierungen nachhaltig umzusetzen. Die Lösung bietet uns eine verfügbare Plattform, mit der sich ideal alle betrieblichen Informationen rund um unsere Brandschutzprodukte steuern lassen.“Weitere Informationen über die flexiblen PPS-Lösungen von godesys ifax finden sich unter http://www.ifax.de/