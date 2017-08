tailor-made Kalender von terminic: Maßgeschneidert, individuell, nachhaltig

1937 entwickelte die terminic GmbH den weltweit ersten 3-Monatskalender. Heute gehört das Unternehmen zu den führenden europäischen Kalenderherstellern und bietet seinen Kunden neben einer breiten Vielfalt an Kalendermodellen, Sprachvarianten und Veredelungstechniken auch komplett auf das Corporate Design abgestimmte personalisierte Werbekalender und entsprechend der Kundenbedürfnisse individuell zugeschnittene Serviceleistungen an.

80 Jahre nach der Erfindung des 3-Monatskalenders umfasst das Produktportfolio von terminic mehr als 30 verschiedene Werbekalender-Modelle: Wandkalender mit 3-, 4-, 5-, 6-, 7- und sogar 8-Monatsübersicht sowie diverse Tisch- und Plakatkalender. Pro Jahr liefert terminic Kalender in Millionenauflage mit Kalendarien in über 35 Fremdsprachen als Standard in nahezu alle Länder der Welt. Produziert wird dabei nach höchsten und zertifizierten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards. So ist terminic beispielsweise nach ISO 12647 ProzessStandard Offsetdruck für den besonders anspruchsvollen Kartonagendruck zertifiziert, verwendet ausschließlich FSC®-zertifizierte Papiere und Kartonagen aus nachhaltiger Forstwirtschaft sowie mineralölfreie Druckfarben und bietet seinen Kunden an, die Kalender klimaneutral zu produzieren.

terminic bietet individuell an das Corporate Design seiner Kunden angepasste tailor-made Werbekalender

Insbesondere der „tailor-made“-Bereich macht heute in der industriellen Kalenderfertigung von terminic einen immer größeren Anteil aus. Die Kalenderproduktion erfolgt hierbei exakt nach Kundenbedürfnissen, das Ergebnis sind maßgeschneiderte Firmenkalender, bei denen jede Komponente an das Corporate Design des Kunden angepasst wird. So werden zum Beispiel die Ziffern und Fondfarbe des Kalendariums als auch der Datumsweiser farblich und typografisch exakt auf Hausfarbe und -schrift abgestimmt. Komplett frei kombinierbare Sprachwahl inklusive verifizierter, landesspezifischer Feiertage und Einzelverpackung im Sonderdruck runden das Angebot ab und ermöglichen die Anpassung an internationale Zielgruppen. Noch individueller werden die terminic Werbekalender durch die vielfältigen Veredelungstechniken, die die beim Empfänger ankommende Werbebotschaft nochmals verstärken. Effektlacke wie Relief-, Struktur- oder Duftlack, UV- und Dispersionslack, Spotlackierung, Drucklack, Lentikulardruck oder verschiedene Folienkaschierungen machen die Marke multisensorisch “erlebbar” und sorgen für eine wirkungsvolle Differenzierung vom Wettbewerb. Die terminic tailor-made Kalender werden somit zu einem unverwechselbaren und einzigartigen Werbeträger.

Daneben bietet terminic seinen Kunden persönlich zugeschnittene Full-Service-Leistungen aus einer Hand: Von der Beratung über die Gestaltung, den Druck, die Veredelung und Weiterverarbeitung bis hin zu porto- und frachtoptimierter Kommissionierung und weltweitem Versand passiert alles am Unternehmensstandort in Bremen. Global agierende Großkunden haben außerdem die Möglichkeit, von jeder ihrer weltweiten Niederlassungen im auf sie zugeschnittenen, nicht öffentlich zugänglichen Shopsystem alle Filialbestellungen weltweit abwickeln zu lassen.