taxbutler: Diese App macht Ihre Steuererklärung

Ingersheim, November 2016 | Die Steuererklärung mit dem Smartphone machen? Das scheint unmöglich, zumindest bis jetzt.

Die clevere App taxbutler macht aus fotografierten Belegen eine Steuererklärung und schickt diese direkt ans Finanzamt. Hinter der mobilen App steckt der Steuerrecht- und IT-Experte Matthias Raisch.

Dem gebürtigen Schwaben und Gründer von taxbutler liegt das Steuerrecht im Blut. In seiner langen Karriere hat er große Finanzunternehmen in der IT und im Service begleitet und kennt die Bedürfnisse seiner Kunden: „Niemand macht gerne Steuererklärungen. Es dauert lange und ist kompliziert. Also haben wir eine App programmiert, mit der Belege, Rechnungen und Verträge einfach mit dem Smartphone fotografiert werden. Die clevere App erstellt daraus dann die Steuererklärung“. Eine App, welche die Steuererklärung komplett erledigt: Das klingt verlockend. Tatsächlich überprüft der Kunde die fertig erstellte Erklärung zwar final auf dem Bildschirm, kann sie dann aber ohne Elster-Registrierung direkt an das Finanzamt übertragen. „Der Datenschutz und die sichere Datenübertragung sind uns enorm wichtig. Zudem erfüllen wir alle Vorgaben für eine anerkannte und bevorzugte Steuererklärung.“, so Raisch zu seiner App, die für iOS und Android verfügbar ist.

Steuererklärung mit der Fotofunktion des Samrtphone machen

Hinter der Software steckt eine ausgereifte Technik und ein intelligenter Algorithmus.

Die fotografierten Belege werden automatisch ausgewertet und zugeordnet. Aus dem Wort Arztrechnung wird der Betrag aus dem Beleg in das entsprechende Feld für die Elster-Schnittstelle des Finanzamtes übertragen. So arbeitet die Software die Belege nacheinander ab und präsentiert dem Kunden am Ende die fertige Steuererklärung. Zudem werden durch die Software alle relevanten Pauschalen eingetragen.

Somit werden zusätzliche Ausgaben für Software oder Steuerberater eingespart und die Steuererklärung ganzjährlich nebenher erledigt. Das Angebot von taxbutler richtet sie an Studenten, Berufsanfänger, Familien und Pendler die ausschließlich Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit haben. Der Preis staffelt sich nach dem Jahreseinkommen und beginnt bei 27,00 Euro pro Jahr.

Weitere Informationen zu taxbutler gibt es unter www.taxbutler.de/presse. Die mobile App kann in den App-Stores von google und Apple heruntergeladen werden.