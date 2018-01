tellows Anruferkennung schützt vor unerwünschten Anrufen auf iPhone und Android

Es nervt, wenn das Telefon klingelt und am anderen Ende stiehlt einem ein Vertreter, ein Marketing-Hausierer oder ein Abo-Betrüger die wertvolle Zeit.

Die tellows Apps zur Anruferkennung und Blockierung schieben dem einen Riegel vor. Über 400.000 aktive Nutzer am Tag bewerten online Telefonnummern. So werden unseriöse Telefonnummern sofort in der Community bekannt – und die tellows Apps warnen vor ihnen direkt auf dem Handy-Bildschirm oder blockieren diese.

Kurz zusammengefasst:

• Neue iPhone-App: “tellows Caller ID & Spamschutz”

• Verbesserte Android App mit Spamerkennung und persönlicher Sperrliste

• Bewertung von unbekannten Anrufen

• Nutzung des Wissens der tellows Community

• Erkennung von über 200.000 als unseriös bewertete Telefonnummern

• Nutzung von über 4 Mio. Infos zu einzelnen Telefonnummern

• Brandaktuelle Spam-Warnungen

• Über 400.000 Nutzer am Tag

• Webseite: http://www.tellows.de

• App Informationen: https://blog.tellows.de/2012/08/tellows-app/



Die iPhone App "tellows Caller ID & Spamschutz" ist der Nachfolger der bisherigen tellows iPhone App zur Anruferkennung mit erweiterten Funktionen zum Blockieren für alle iPhones ab iOS 10. Bei einkommenden Anrufen werden in Echtzeit das Rating, die Anrufart und der Anrufername bereitgestellt. Unerwünschten Anrufe können blockiert werden, um sich gar nicht erst mit den Anrufern aufzuhalten. Die Nummern können durch ein tägliches Update ins iPhone importiert werden, um alle aktuell gefährlichen Telefonnummern zur sofortigen Identifikation zu erhalten. Mehrere Tausend Nummern können problemlos gespeichert werden ohne dass der Nutzer die Kontakte sichtbar im Telefonbuch sieht.

Für Android-Geräte veröffentlichte tellows im Dezember des letzten Jahres ein umfangreiches Update der bisherigen App „tellows Anruferkennung & Blockierung“, welches neben der Anruferkennung erstmalig eine Blockierungsmöglichkeit und Personalisierung von Sperrlisten besitzt.

Neben dem Suchen, Kommentieren und Bewerten von Telefonnummern, werden unbekannte einkommende Anrufe sofort identifiziert. Mit dem Download der aktuellen Sperrliste, können Anrufe außerdem blockiert werden. Diese Sperrliste enthält alle unerwünschten Telefon-nummern und speichert sie auf dem Telefon. Damit ist auch eine Offline-Anruferkennung möglich. Die App bietet die Möglichkeit eines Logins zur Verbindung mit dem tellows Nutzer-account. Bei Verwendung des Logins kann somit eine personalisierte Sperrliste heruntergeladen werden. Die persönliche Sperrliste enthält neben den bereits gemeldeten Spamnummern, alle negativ bewerteten Nummern des Nutzers.

Die Apps bauen auf dem bekannten Web-Dienst auf, bei dem über 400.000 aktive Anwender am Tag weltweit unbekannte Telefonnummern bewerten. Die negativen Einträge werden dank der Apps dem iPhone und Android Nutzern direkt zur Verfügung gestellt, damit diese bereits beim Klingeln wissen, ob es Sinn macht, ans Telefon zu gehen. Über 500.000 Telefonnummern sind bereits von der Community als “unseriös” gemeldet worden. Sie werden von den Apps sofort erkannt und entsprechend gemeldet.

Christian Anton von der Verbraucherschutzplattform tellows.de: “Die Belästigung durch unerwünschte Anrufe hat in den letzten Jahren weiter zugenommen. Umso wichtiger ist es, die Informationen zu Telefonnummern zu bündeln, um dem Verbraucher eine zuverlässige Lösung gegen unerwünschte Telefonanrufe bieten zu können. Dank der aktiven tellows Community können wir sehr schnell unerwünschte Telefonnummern erkennen und stellen diese direkt in den Sperrlisten der tellows App zur Verfügung - damit hat Telefon-Spam keine Chance mehr!”

“tellows Anruferkennung”: Deutliche Warnung vor unseriösen Anrufen!

Sind die Apps einmal aktiv, so arbeiten sie komplett im Hintergrund. Bei einem eingehenden Anruf mit unbekannter Nummer vergleicht die App die Telefonnummer mit der aktuellen Sperrliste und warnt bei einem negativen Eintrag den Angerufenen vor einem unerwünschten Anruf.

Der “tellows Score” zeigt an, wie unseriös eine Telefonnummer ist. Der Score reicht von 1 bis 9, wobei die 9 für “extrem unseriös” steht. Der Anwender kann in den App-Einstellungen vorgeben, ab welchem Score-Wert sich “tellows” einschalten soll, um eine deutliche Warnung auf dem Bildschirm auszusprechen oder die Nummern sofort zu blockieren. So kann ein Anruf gleich ignoriert werden. Wer möchte, kann sich auch noch Details zur Telefonnummer anzeigen lassen und die bisher erfassten Kommentare der Community einsehen.

Schlägt die App einmal nicht an, weil die Nummer eines penetranten Anrufers doch noch nicht negativ aufgefallen ist, so kann jeder Anwender selbst zum Teil der Community werden und die Nummer aus der App heraus melden. Die wichtigsten Kategorien wie “seriöse Nummer”, “Gewinnspiel”, “Inkassounternehmen” oder “Aggressive Werbung” sind zur Auswahl vorgegeben. Zusätzlich lässt sich ein persönlicher Kommentar erfassen und absenden, um auch andere Nutzer zu warnen. Eine Rückwärtssuche, die es erlaubt, Telefonnummern aktiv nachzuschlagen, rundet die Apps ab.

Stefan Rick, Geschäftsführer der tellows UG (haftungsbeschränkt): “tellows selbst ist kein offizielles Telefonbuch und kann daher nicht für alle existierenden Telefonnummern Daten liefern. Der primäre Fokus richtet sich daher nicht auf einzelne private Telefonnummern, sondern auf unseriöse oder allgemein bekannte Telefonnummern des öffentlichen Interesses. tellows basiert auf der Weisheit der Vielen. Je mehr Nutzer ihre Erfahrungen innerhalb der Community – also entweder auf der Webseite oder mit den Apps – teilen, desto schlagkräftiger wird tellows.”



