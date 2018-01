toplink startet mit neuer Webseite in das Jahr 2018

Cloud-Service-Provider toplink fokussiert mit neuer Webseite den digitalen Arbeitsplatz und setzt auf frische Optik sowie Mehrwert für die Kunden

Darmstadt, 25. Januar 2018 – Ab sofort erstrahlt der Internetauftritt der toplink GmbH in neuem Glanz: Noch stärker kundenorientiert, noch vertrauenswürdiger und authentischer – so präsentiert sich der Betreiber eines der größten Cloud-Telefonsysteme in Deutschland nach dem Relaunch seiner Webseite http://www.toplink.de .

Mit dem komplett neu gestalteten Webauftritt bietet der Cloud-Service-Provider toplink seinen Kunden und Internetbesuchern einen überarbeiteten frischen Zugang zum Unternehmen, seinen Produkten und Dienstleistungen sowie zu den Digital-Workplace-Lösungen – bedienungsfreundlich auch über alle mobilen Endgeräte. Mit nur wenigen Navigationsschritten erhalten die Nutzer einen Einblick in die Welt für sichere Internet-Telefonie (Voice over IP, VoIP) und All-IP-Strategien: von der Internetanbindung über den IP-Telefonanschluss (SIP-Trunk) und die Cloud-Telefonanlage bis hin zu modernen Unternehmenskommunikationslösungen aus der deutschen Cloud.

Neben einer modernen, emotionalen Optik – durch eigens produzierte Videosequenzen und Fotos mit den Mitarbeitern als Hauptfiguren – setzt toplink ganz auf Mehrwert und Service für die Kunden: Eine präsente Navigationshilfe ermöglicht den Nutzern, schneller auf die wichtigen Themen der Webseite zugreifen zu können. Hierzu gehören beispielsweise Informationen und Kontaktdaten zum toplink Kundenservice und Support oder auch zu den richtungsweisenden Lösungen von toplink rund um den digitalen Arbeitsplatz.

"Mit dem Relaunch unserer Webseite bieten wir allen Besuchern ein authentisches Online-Schaufenster zu unserem Unternehmen. Sie können sich schnell und einfach über den digitalen Arbeitsplatz der Zukunft informieren. Zusätzlich bieten wir viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt und Dialog zu treten", sagt Jens Weller, Managing Director von toplink.

Das sind nur einige Beispiele, was es auf dem neuen Internetaufritt von toplink zu entdecken gibt. Schauen Sie einfach selbst, hier auf http://www.toplink.de .