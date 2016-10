torpedo keeps on rollin´ for 2017

Nach Doppelsieg beim Motorcycle Brand Contest 2016 punktet torpedo auch beim German Design Award 2017.

Leipzig, 24. Oktober 2016 - Die Agentur torpedo – creative & digital marketing erhält für ihre Arbeiten im Automotive-Bereich eine Special Mention beim German Design Award 2017. Konkret ausgezeichnet wurden die Werbekampagnen für ZUPIN Moto-Sport, die schon beim Motorcycle Brand Contest in diesem Jahr prämiert worden waren.

Aus über 4.000 Einreichungen wählte die 48-köpfige internationale Experten-Jury ihre Favoriten und nun freut sich das torpedo-Team gemeinsam mit seinem Kunden über eine weitere namhafte Auszeichnung. Die Special Mention wurde in der Kategorie Integrated Campaigns and Advertising vergeben. Mit dieser Ehrung unterstreicht die in Leipzig gegründete Agentur ihre Stärke, vielfältige Produkt-Paletten mit großer Kreativität für die verschiedensten Kanäle in Szene zu setzen.

Die Preisverleihung des German Design Award findet am 10. Februar 2017 in Frankfurt am Main statt. Die Gewinner, und damit auch die Arbeiten von torpedo, werden in einer Sonderausstellung im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt präsentiert.

Thomas Hankel, Geschäftsführer und Creative Director von torpedo: „Wir sind stolz auf die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ZUPIN Moto-Sport, aus der solche Leistungen und Auszeichnungen fast unweigerlich hervorgehen.“

Die komplette Gewinner-Galerie:

http://www.german-design-award.com/die-gewinner/

http://www.german-design-award.com/....-zupin-werbekampagne.html

Über den German Design Award:

Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rat für Formgebung. Sein Ziel: einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden daher hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign praämiert, die alle auf ihre Art wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. Der 2012 initiierte German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen.

Mit dem Prädikat Special Mention werden Arbeiten gewürdigt, deren Design besonders gelungene Teilaspekte oder Lösungen aufweist – eine Auszeichnung, die das Engagement von Unternehmen und Designern honoriert.Über torpedo – creative & digital marketing:Die 1998 gegründete Agentur für creative & digital marketing arbeitet für nationale und internationale Kunden wie Studiocanal, Warner, Gumpert, ZUPIN Moto-Sport, FLY und Ducati. Das Leistungsspektrum umfasst Marketing-Beratung, Corporate Design und Identity Entwicklung, Onlinemarketing sowie digitale und klassische Medienproduktionen. Der Branchen-Schwerpunkt der inhabergeführten Agentur liegt in den Bereichen AUTO & MOTO sowie Entertainment und Lifestyle. torpedo betreibt Büros in Berlin, Leipzig und München.