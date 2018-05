treeConsult wird Magic Software Integrationspartner

treeConsult unterzeichnet Magic Integration Partner Programm und setzt Magic xpi zukünftig als zentrale Daten-Drehscheibe in Digitalisierungsprojekten ein

Ismaning, 08. Mai 2018 – Magic Software Enterprises Ltd., ein globaler Anbieter von End-to-End-Lösungen für Integration und Anwendungsentwicklung, gibt heute die Partnerschaft mit treeConsult, einem Unternehmen für IT-Infrastrukturmanagement, Softwareentwicklung und Anwendungsintegration bekannt.

Im Zuge steigender Digitalisierungs- und IoT-Projekte setzt treeConsult bei seinen Kunden zukünftig standardmäßig die Integrationslösung Magic xpi ein, um verschiedene Einzellösungen wie SAP, Sharepoint, CRM-Systeme, IBM Notes und Domino miteinander zu verbinden und Geschäftsprozesse zu modernisieren. Die rasante Geschwindigkeit und ein zunehmendes Datenvolumen erfordern heute eine schnelle, sichere Datenübertragung, Speicherung und digitale Archivierung in den Unternehmen. Wichtige Bausteine können dabei Archivierungs- und EFSS-Lösungen (Enterprise File Sync and Share) sein, die in heterogene IT-Systeme zu integrieren sind. Sie ermöglichen einen reibungslosen und sicheren Austausch digitaler Daten und Dokumente mit Geschäftspartnern, Kollegen und Kunden.

Wolfgang Siegl, Geschäftsführer bei treeConsult begründet die Entscheidung, Magic xpi als strategische Lösung mit ins Portfolio aufzunehmen: "Magic xpi vereinfacht für uns die Integration von Einzellösungen, beispielsweise bei der digitalen Archivierung. Früher haben wir häufig mit der P2P-Integration gearbeitet. Aufgrund der bereits vorhandenen Konnektoren zu führenden Systemen wie SAP und IBM Notes können wir Kundenprojekte jetzt noch effizienter durchführen. Das Magic xpi Konzept hilft uns auch dabei, Module zu entwickeln, die wir immer wieder verwenden können; das spart uns wertvolle Zeit.“

Markus Hirsch, Regional Business Developement Director Central Europe bei Magic Software, erklärt: „Wir freuen uns, dass treeConsult in Zukunft strategisch auf unsere Integrationslösung setzt. Sie haben hervorragende Einzellösungen in ihrem Sortiment, die sie zukünftig mit Magic xpi zu einem zentralen Öko-System bei ihren Kunden verbinden können. Dabei kann es sich um On-Premise, Cloud- oder hybride Lösungen handeln.“

Über Tree Consult:

treeConsult ist Spezialist für IT-Infrastrukturmanagement, Softwareentwicklung und Anwendungsintegration. Seit über einem Jahrzehnt verfolgt das Unternehmen mit Sitz in Freising den Leitgedanken, Geschäftsprozesse und IT eng miteinander zu verzahnen. Weitere Informationen: http://www.treeconsult.de

