white gibt’s jetzt auch in Gold.

CAD-konstruierte Restaurationen in KOOS Edelmetalllegierungen. white digital dental bietet seit November 2016 - in Kooperation mit der KOOS Edelmetalle GmbH – nun auch Einmalverguss von Edelmetall-Legierungen an.

Dank der Kooperation mit KOOS Dental steht den Kunden der white digital dental GmbH von nun an die Möglichkeit zur Verfügung, ihre CAD-konstruierten Arbeiten in Goldlegierungen fertigen zu lassen.

Um diesen ein Höchstmaß an Sicherheit zu garantieren, bietet white das KOOS QS PLUS System an. Es ermöglicht der white digital dental GmbH, jede Patientenarbeit aus einer absolut neuen Dentallegierung herzustellen. Hierdurch ergeben sich zahlreiche Vorteile für die Zahntechniker und dadurch natürlich auch für Zahnarzt und Patient. Zum einen kann eine gleichbleibend hohe Qualität und Wertigkeit garantiert werden. Zum anderen können alle Chargen rückverfolgt werden. Auf diese Weise können keine Verunreinigungen verschleppt werden oder Vermischungen entstehen.

Alle 31 Legierungen stehen zur Verfügung. Zudem bezahlt das Dentallabor nur die tatsächlich verbrauchte

Menge, der für sie gefertigten Restaurationen. Hierdurch gewährt white seinen Kunden dieSicherheit, dass kein Risiko bezüglich zusätzlicher Lagerhaltungskosten oder schwankender Goldpreiseentsteht. Ein Plus an Qualität, ein Plus an Sicherheit.

Das Fräszentrum white digital dental hat seinen Ursprung in einem meistergeführten Dentallabor, mit

mehr als 65 Jahren Erfahrung in der Zahntechnik. Es unterstützt zahntechnische Laboratorien bei der

Umsetzung von CAD-konstruierten Restaurationen und setzt bei der Produktion auf die innovative 5-

Achs-Bearbeitung mit Automation.

Seit der Firmengründung im Jahr 2011 versorgt das Unternehmen deutschlandweit 300 Kunden.