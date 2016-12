white unterstützt die weltweit größte Weihnachtsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Soziales Engagement kommt Kindern in Osteuropa zugute. Chemnitz, 07. Dezember 2016 - Es ist soweit: die Weihnachtszeit wurde eingeläutet und das Fest der

Liebe ist nur noch 17 Türchen entfernt.

white digital dental unterstützt bereits zum zweiten Mal die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Die Geschenkaktion gehört zur weltweit größten Weihnachtsaktion „Operation Christmas Child“, verantwortet von dem international renommierten Hilfswerk Samaritan’s Purse, welche seit 1996 über 110 Millionen Kinder weltweit beschenkte. Diese Geste der Nächstenliebe, soll vor allem den Kindern in Entwicklungsländern zugutekommen.

Auch im Jahr 2016 sind die 48 Päckchen, welche in Kooperation mit der Dotzauer Dental GmbH gepackt wurden, prall gefüllt mit Dingen, die Kinderherzen höher schlagen lassen.

Eine schöne Aktion, welche sicher auch im Jahr 2017 einen Platz im Chemnitzer Fräszentrum finden wird.



Über white digital dental:

Das Fräszentrum white digital dental hat seinen Ursprung in einem meistergeführten Dentallabor, mit mehr als 65 Jahren Erfahrung in der Zahntechnik. Es unterstützt zahntechnische Laboratorien bei der Umsetzung von CAD-konstruierten Restaurationen und setzt bei der Produktion auf die innovative 5- Achs-Bearbeitung mit Automation.

white steht nicht nur für die Produktion von Kronen- und Brückenversorgungen, sondern stellt auch komplexe Implantatversorgungen her. Generell unterstützt white seine Kunden schon in der Planungsphase – mittels 3-D-Planung, präziser Bohrschablonen und ästhetischer Provisorien.

Seit der Firmengründung im Jahr 2011 versorgt das Unternehmen deutschlandweit 300 Kunden.