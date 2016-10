women&work: Virtueller Karriere-Tag für Studentinnen am 7./8. November

Mit einem exklusiven Karriere-Tage wenden sich die Veranstalter der women&work, Europas größtem Messe-Kongress für Frauen, an interessierte Studentinnen.

Am 7. und 8. November finden, jeweils von 18:00 bis 20:00 Uhr, kostenfreie Webinare statt, die den zukünftigen Hochschulabsolventinnen dazu verhelfen, den Einstieg in die Arbeitswelt so erfolgreich wie möglich zu gestalten.

Der virtuelle Karriere-Tag beginnt am 7. November um 18:00 Uhr mit dem Webinar „Karrierestrategien für Frauen“. Karriere macht, wer klare Visionen und klare Ziele hat und diese gewissenhaft verfolgt. Damit das gelingt, braucht es die richtige Karrierestrategie. In diesem Webinar zeigt Melanie Vogel, die Initiatorin der women&work, wie Berufseinsteigerinnen ihre Karriere erfolgreich und langfristig planen können.

Unter dem Titel „top4women – Attraktive Arbeitgeber erkennen“ startet um 19:00 Uhr verrät Melanie Vogel in diesem Webinar, wie es Frauen gelingen kann, Beruf und Familie zu vereinbaren können und welche Rolle dabei ein attraktiver Arbeitgeber spielt.

Am 8. November geht es weiter mit dem Thema „Erfolgreich bewerben“. Ab 18:00 Uhr werden den Teilnehmerinnen Tipps vermittelt, wie eine ansprechende Bewerbung aussehen kann, die Türen zum Wunscharbeitgeber öffnen. Doch mit der Bewerbung allein ist es nicht getan. Auch im Vorstellungsgespräch müssen Bewerberinnen überzeugen. Worauf zu achten ist, damit beim Bewerbungsgespräch die Chemie stimmt und mit welchen Tipps und Tricks Berufseinsteigerinnen die ersten Vorstellungsgespräche meistern können, zeigt Melanie Vogel im Webinar um 19:00 Uhr

Eine Anmeldung für den Karriere-Tag ist bis zum 7. November möglich. Interessentinnen müssen eine gültige Immatrikulationsbescheinigung vorweisen.

Zur Teilnahme am virtuellen Karriere-Tag benötigen die Teilnehmerinnen lediglich einen Webbrowser, den Adobe Flash Player und einen aktivierten Lautsprecher an ihrem Computer. Anmeldung unter: http://webinar.womenandwork.de.