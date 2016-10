Mit der heutigen Online-Schaltung von http://www.tft-mag.com beginnt sie – die Reise von THE FREQUENT TRAVELLER, einem anspruchsvollen Geschäftsreise-Magazin, das sich an gehobene Vielreisende richtet.„Mit THE FREQUENT TRAVELLER Magazin schließen wir eine mediale Lücke in Deutschland. Wir verbinden informative Airline-, Hotel- und Lounge-Reviews, die es in dieser geballten Qualität bisher nicht gab, mit Business-Themen und inspirativen Geschichten aus den Bereichen Mode, Motor oder auch Beauty. Dabei ist gerade bei unserem Online-Auftritt die News-Sparte besonders wichtig. THE FREQUENT TRAVELLER Magazin und Onlineauftritt werden gemeinsam zum Standardmedium für Geschäftsreisende aufgebaut.“, so Friederike Hintze, Chefredakteurin THE FREQUENT TRAVELLER.Mit dem heutigen Tag wird die Marke THE FREQUENT TRAVELLER sukzessiv eingeführt. Qualität und Inhalt überzeugen drei Monate lang die User zunächst Online und mittels Newsletter, bevor dann ab 2017 auch das Printmagazin abonniert oder als Einzelheft über den Pressehandel erworben werden kann.Der Online-Auftritt unterscheidet sich deutlich vom gedruckten, auf Reportagen ausgelegten Magazin. Online finden Leser stets aktuelle News und knackig formulierte Storys. Der Newsletter wiederum dreht sich thematisch um InsiderTipps zur Meilenoptimierung und Reisevergünstigungen. Dafür kooperiert THE FREQUENT TRAVELLER mit Bloggern und Influencern, die selbst zu den Vielfliegern gehören. Diese Informationen bekommen die Newsletter-Abonnenten exklusiv bereitgestellt, um ihnen so einen einzigartigen Mehrwert zu bieten.



Kurzinformation für die Redaktion: Mit THE FREQUENT TRAVELLER startet ab dem 17. Oktober 2016 eine neue Medienmarke in Deutschland. Dabei handelt es sich nicht nur um einen weiteren Titel in der vielfältigen deutschen Medienlandschaft.

Viel mehr versteht sich THE FREQUENT TRAVELLER als crossmedialer 360-Grad-Navigator für Geschäftsreisende und Vielflieger. Der digitale Wandel in allen Bereichen wird sich auch maßgeblich auf den Reise- und insbesondere auf den Geschäftsreisemarkt auswirken. Ob Big Data, künstliche Intelligenz, Verbesserung von Services und die Vorhersage von Reisetrends: THE FREQUENT TRAVELLER liefert dem Leser Themen rund um die gesamte Reisekette. Begleitet wird das Angebot von Ad hocNews über eine spezielle TFT-App (geht 2017 in Planung) und einen regelmäßig erscheinenden Newsletter. Personalisierte und dialogorientierte Nutzung gehören zu dem wesentlichen Ansatz der Angebote, mit denen THE FREQUENT TRAVELLER die hochklassige Zielgruppe der Vielflieger in Deutschland erreichen wird. Print, Online, Newsletter, die sozialen Kanäle sowie die App ergänzen sich dabei in idealer Weise und bieten der hochkarätigen Zielgruppe mit einem immer anspruchsvollerem Nutzungs- und Service-Verlangen einen echten Mehrwert.